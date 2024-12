Ilrestodelcarlino.it - Christmas Week a Sala: giochi e intrattenimento

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Entra nel vivo ’’, la manifestazione organizzata dalla Pro Loco di, che si svolge nell’area riservata a parcheggio adiacente la scuola elementare in via Canale Bonificazione. In un ambiente riscaldato sono allestiti stand gastronomici, food truck,e animazione per bambini, tombole, un mercatino, tornei di Burraco e Maraffa. Nei giorni scorsi Babbo Natale ed i suoi folletti hanno incontrato tanti bambini e raccolto le letterine. Oggi il piccolo villaggio aprirà alle 18.30 con l’aperitivo e le proposte gastronomiche e, a partire dalle 20.30, in consolle i dj Cleto e Sanco proporranno musica Afro. Alla serata parteciperanno gli Alpini di Cesena, che per l’occasione prepareranno una prelibata polenta, che sarà possibile gustare nel villaggio ed è disponibile anche per l’asporto.