Pianetamilan.it - Calciomercato Milan – Barcellona su Leao, ma c’è un grande ostacolo da aggirare

Ilha messo gli occhi su Rafa, il talentuoso attaccante del, come riferito da Ansa. Secondo quanto riportato dai media spagnoli, il portoghese sarebbe uno degli obiettivi principali della squadra catalana., che ha mostratovalore con la maglia rossonera, ma che quest’anno ha vissuto un rapporto altalenante con il tecnico Paulo Fonseca, potrebbe essere la soluzione ideale per il, che sta incontrando difficoltà nel raggiungere Nico Williams. A suggerire il nome dial presidente del, Joan Laporta, sarebbe stato Jorge Mendes, il noto procuratore che, pur non essendo l’agente del giocatore, ne è unestimatore. Tuttavia, l’operazione potrebbe essere ostacolata dalla valutazione di 75 milioni di euro che ilchiede per il suo talento, cifra che potrebbe rappresentare unper le finanze blaugrana.