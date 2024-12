Thesocialpost.it - Bonus casa, ultimi giorni per le detrazioni più vantaggiose. Da gennaio cambia tutto

Leggi su Thesocialpost.it

Tempo quasi scaduto per approfittare dellepiùlegate ai lavori in. Daarrivano importanti novità che riguarderanno sia le seconde case sia gli impianti di riscaldamento. Chi vuole ristrutturare o installare una nuova caldaia a condizioni favorevoli deve agire entro il 31 dicembre.Leggi anche: Trenitalia, daal via i rimborsi automaticiCosadal prossimo annoPer le seconde case, ilper i lavori di ristrutturazione passerà dal 50% al 36%. Un taglio deciso anche per gli interventi legati agli impianti di riscaldamento. Dal 2025 saranno ammesse solo le spese per installare impianti ibridi, pompe di calore o caldaie a biomasse. Addio quindi alper le caldaie a condensazione alimentate a combustibili fossili.Questa stretta nasce dall’adattamento alle normative europee sulle case green, che puntano a ridurre l’impatto ambientale degli edifici.