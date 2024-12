Ilrestodelcarlino.it - Balaso discontinuo,. Loeppky spento. Si salva Nikolov

Chinenyeze 6,5: non al meglio, ma è tra gli ultimi a mollare in casa Lube. In difesa è un fattore e stampa 3 muri, chiudendo con 16 punti totali nella sua serata. Gargiulo 6: per lui ci sono 2 punti quando viene chiamato in causa.5: appena un punto, poco campo per lui e diversi errori.5,5: a corrente alternata, non brilla come al solito in ricezione, commettendo diversi errori come il resto della squadra nei momenti clou. Boninfante 5,5: qualche acuto in difesa, si fa notare a muro, poi cala come il resto della squadra quando la gara sembrava incanalata. Hossein Poriya 6: entra nelle rotazioni e piazza un ace pesante.6,5: miglior marcatore dei cucinieri con 19 punti, ma ci sono anche tanti errori in attacco. La crescita della Lube passa dalle sue giocate, ma nei momenti decisivi sbagli anche lui.