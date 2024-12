Lanazione.it - Teatro comico in tutte le salse per il San Silvestro di Guascone Teatro

Leggi su Lanazione.it

Pisa, 26 dicembre 2024 -inleper il Sandi. Un appuntamento in provincia di Pisa per salutare con ironia l’ultimo dell’anno: primo appuntamento a Bientina, il 31 dicembre alle 22 aldelle Sfide di Bientina, in Via XX Settembre 30. Per la notte di Sanconpresenta lo spettacolo“Exit Strategy”. Trucchi per entrare felici nell’anno nuovo scappando dalle pene del vecchio. Con Andrea Kaemmerle, Andrea Barsali (chitarra) e Lorenzo Niccolini (chitarra). Come da tradizione e buona abitudine,crea ogni anno un evento ad hoc per festeggiare in grande allegria e birbantezza la sera di San. Gli ingredienti sono quelli di sempre, musica dal vivo di gran qualità, improvvisazione, comicità da burloni e sagacia a tonnellate sui giorni più folli dell’anno che sta finendo.