Thesocialpost.it - Striscia di Gaza, almeno dieci morti e trenta feriti nei raid notturni. Hamas: “Uccisi 5 giornalisti”

persone sono state uccise eferite in una nuova ondata di bombardamenti israeliani che hanno colpito diverse zone delladidurante la notte. Lo riportano i media palestinesi, con dettagli forniti dall’agenzia di stampa Wafa.Uno degli attacchi più gravi ha colpito il quartiere di Zeitoun, aCity, dove cinque persone hanno perso la vita e altre venti sono rimaste ferite in seguito al bombardamento di una casa. Sempre aCity, in un’altra zona residenziale a nord-ovest della città, unha causato il ferimento dipersone.Tragico l’episodio verificatosi a Nuseirat, nel centro della, dove cinquedel canale Al Quds sonodopo che il loro veicolo è stato bombardato davanti all’ospedale Al-Awda. La stessa emittente ha confermato la perdita dei suoi operatori.