Salto con gli sci, incertezza massima sui favoriti per la Tournée dei 4 trampolini. Non conta il pregresso, bensì il progresso!

Siamo nell’imminenza della 73ma edizione delladei 4, la popolarissima manifestazione dicon gli sci, che – nonostante i quasi tre quarti di secolo di vita – scoppia di salute. Anzi, è come certi vini e certi formaggi, la stagionatura è un valore aggiunto.In termini di valori, è difficile indicare un vero a proprio favorito. Se guardassimo ai risultati della prima parte di inverno, quello dovrebbe indiscutibilmente essere Pius Paschke, pettorale giallo e vincitore di 4 delle prime 8 gare. C’è però una certa perplessità attorno al suo nome, legata alla sua risaputa tendenza a calare di competitività proprio in concomitanza della Tournèe.Tra fine novembre e le gare antecedenti a Natale ha dimostrato di essere il più forte e il più stabile tecnicamente, ma tutto dipende da quanto durerà lo “stato di grazia” di un “brutto anatroccolo” diventato “cigno” in tarda età.