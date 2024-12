Putin | Finire la guerranon congelarla

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

18.34 La Russia cerca di faril conflitto, non di congelarlo. Lo ha detto il presidente, citato dalla Tass. Rispondendo a una domanda dei giornalisti sui piani di Trump per congelare la guerra in Ucrainaha detto: "Cerchiamo anche di porre fine al con flitto".ha poi detto che la Russia accoglie favorevolmente la proposta della Slovacchia di ospitare colloqui di pace con l'Ucraina. La questione è stata discussa durante la visita del premier slovacco Robert Fico al Cremlino di alcuni giorni fa.