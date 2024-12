Movieplayer.it - Programmi tv, le 10 delusioni del 2024

Leggi su Movieplayer.it

Quali sono stati i più rumorosi flop televisivi di questi ultimi 12 mesi? Chi per un motivo e chi per un altro, da Chissa chi è a Techetechete, ecco i tonfi del piccolo schermo. Il 2025 è alle porte e iltelevisivo è pronto a salutarci con non pochespernacchiati, chiusi in anticipo per ascolti deludenti, polemiche più o meno infinite e critiche feroci. Tra i tanti ne vogliamo ricordare dieci, andati incontro chi più chi meno a stagioni discutibili, spaziando ampiamente tra tutti i canali del telecomando. Non una classifica bensì una lista di insuccessi, eventualmente da ordinare a vostro piacimento. Il Grande Fratello su Canale5 Dopo quasi 25 anni di vita il Grande Fratello parrebbe aver ampiamente iniziato a raschiare il fondo del fondo che si credeva già abbondantemente .