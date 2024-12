Tuttivip.it - “Non è possibile, se ne vanno”. Grande Fratello, Capodanno a casa per loro: fuori, è finita

La diretta deldi lunedì 30 dicembre si preannuncia ricca di emozioni. In questa serata speciale, che chiuderà il 2024 con l’ultima puntata dell’anno, sarà decretato il nuovo eliminato tra i quattro concorrenti in nomination: Zeudi Di Palma, Bernardo Cherubini, il duo madre-figlia Maria e Perla Monsé, e Emanuele Fiori. Come sempre, sarà il pubblico daa decidere attraverso il televoto chi dovrà abbandonare definitivamente la.A pochi giorni dalla diretta, i primi sondaggi iniziano a fornire un’idea di chi potrebbe essere costretto a lasciare il gioco. Secondo un sondaggio del forum onlineForumFree, che ha raccolto il parere di 915 utenti, le Monsé sembrano le principali candidate all’eliminazione, avendo raccolto soltanto il 18,91% dei voti.