Inter-news.it - Nicolini (ex Turchia): «Calhanoglu? Nel 2017 si capiva una cosa!»

, ex collaboratore della Nazionale turca, ha parlato del regista dell’Inter, oggi tra i migliori centrocampisti al mondo. LIVELLI TOP – A parlare disu Sportitalia.it, Carlo, talent scout ed ex collaboratore della nazionale turca. Le sue parole sul primo Calha: «Sicuramente. Lui nasce come 10, noi neleravamo stati chiamati per ringiovanire la rosa della, che era forte ma che aveva bisogno di rinnovamento. Subito avevamo evidenziato inuno dei punti di riferimenti della squadra. All’epoca giocava più avanti, ma anche avevamo capito che poteva fare benissimo pure come regista, tanto che in qualche occasione lo avevamo provato lì. Avendolo visto nel quotidiano nei vari ritiri avevo capito che fosse un giocatore importante, con qualità tecniche e fisiche da giocatore moderno.