Maxi furto in villa, rubati 250mila euro a un pensionato

Tarantini Time QuotidianoUn uomo di 78 anni è stato vittima di unin appartamento: i ladri avrebbero portato via tutti i risparmi di una vita, quantificati in. L’uomo, come riporta TarantoToday, nascondeva il denaro in una cantina attigua all’abitazione, in alcuni contenitori sotterrati in un cunicolo. A nascondere ulteriormente il fosso c’erano un tavolo e delle sedie. La mattina del 24 dicembre l’uomo avrebbe ritrovato le sedie fuori posto, accorgendosi del. Allertati i carabinieri l’uomo ha denunciato il tutto. L'articoloina unproviene da Tarantini Time Quotidiano.