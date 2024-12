Golssip.it - Mariotto: “Molestie? È stato un incidente, non me ne sono accorto. Il Tapiro…”

Guillermoha fatto parlare di sé durante l'ultima edizione di Ballando con le Stelle, il programma di Rai1 appena vinto da Bianca Guaccero. Il giurato aveva abbandonato in diretta una puntata, salvo poi rientrare in studio in quella dopo. Ma nella finale dello show condotto da Milly Carlucci non c'era. Ha mandato un certificato medico: era assente per una caduta. Il settimanale Diva e Donna lo ha intervianche sulle accuse diche gli erano state rivolte per una gaffe con un ballerino. «Ho lasciato in diretta il programma quella sera per salvare sei mesi di lavoro della Maison», ha detto il direttore creativo della casa di moda Gattinoni. Lo stilista ha spiegato nel dettaglio che il 30 novembre ha saputo in diretta di un problema ad una collaboratrice della maison e di una partenza improvvisa per Riyad: «andato in ospedale per accertarmi delle sue condizioni.