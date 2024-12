Bergamonews.it - Le notti indimenticabili dell’Atalanta, Parigi bergamasca, il ritorno di Sofia: un anno di sport

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo nel 2024 è diventata capitale dello: non lo dice soltanto l’indagine del Sole 24 Ore dello scorso 30 settembre, ma anche una serie di risultati ottenuti su scala italiana, anzi, europea e olimpica. Il merito?, indubbiamente. Forse il motivo principale per cui ad oggi la nostra città è conosciuta. D’altronde il 2024 è stato l’della vittoria dell’Europa League, secondo trofeo nella storia nerazzurra, primo a livello internazionale, oltre che della prima volta in testa alla classifica per più di una giornata, da dicembre in avanti.Non solo, però: l’è stato scandito anche dai successi orobici negliinvernali, in quelli olimpici, daldiGoggia dopo l’ennesimo infortunio, dai momenti di gioia e di dolore di due delle più importanti realtà cittadine dello