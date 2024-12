Le liste fuorvianti degli atleti deceduti prima e dopo i vaccini anti Covid

Leggi su Open.online

Circola un’immagine riportante dati relativi a «morti per arresti cardiaci» con l’obiettivo di incolpare i-19. Viene proposto un confronto tra i presunti decessi registrati nel periodo 1966-2003 e quelli del periodo 2021-2023. Secondo la narrazione, nei 38 anni del primo periodo sarebberoin media 2,4al mese, mentre nel periodo vaccinale-19 la media sarebbe salita a 41 al mese. In realtà, questi dati non corrispondono alla realtà.Per chi ha frettaI dati relativi al periodo 1966-2003 risultano prelevati in maniera fuorviante da uno studio del 2006.Lo studio del 2006 tiene in considerazione un periodo tra il 1966 e il 2004, conteggiando solo un campione di casi presenti in letteratura.Di fatto, il numero dei decessi tra il 1966 e il 2004 (per un totale di 38 anni) non risulta attendibile (il numero dei decessi risulta, di fatto, più alto).