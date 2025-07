Strage di via D’Amelio cerimonia nel ricordo del giudice Paolo Borsellino e dei cinque agenti della scorta

Sabato, 19 luglio, in occasione del 33° anniversario della strage di via D’Amelio avrĂ luogo la cerimonia di commemorazione del giudice Paolo Borsellino e dei cinque agenti della scorta Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Cosina e Claudio Traina assassinati per mano della. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Strage di via D’Amelio, il dossier M5s sulle dichiarazioni di Mori e De Donno: la diretta con Conte e Scarpinato - In diretta la conferenza stampa organizzata dai parlamentari del Movimento 5 stelle sulle dichiarazioni in audizione dei due carabinieri in congedo Mario Mori e di Giuseppe De Donno in merito all’inchiesta sulla strage di via D’Amelio.

Intitolata rotonda a Emanuela Loi. Morì nella strage di via d’Amelio: "Lucca non dimentica il suo valore" - Da ieri, a Lucca, c’è un luogo che porta il nome di Emanuela Loi, la giovane poliziotta che il 19 luglio 1992 morì tragicamente nella strage di via D’Amelio, insieme al giudice Paolo Borsellino e agli altri agenti della scorta.

L’ultima confessione di Borsellino alla vigilia della strage in via D’Amelio - Dalla messa, alla «lectio» su San Pietro dedicata a Falcone, fino alla coscienza di mettere a rischio la vita.

Oggi nel Transatlantico di Montecitorio,alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ho partecipato alla cerimonia in memoria di Paolo Borsellino, durante la quale è stata esposta per la prima volta, la borsa che il giudice aveva con sé il gio

