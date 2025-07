Sant’Andrea il servizio Tobia fa il punto | da marzo 2024 i pazienti sono 244

16 luglio 2025- Dal mese di marzo 2024 ad oggi sono stati 244 i pazienti presi in carico dal servizio Tobia dell’Azienda ospedaliero-universitaria Sant’Andrea di Roma, suddivisi tra utenza pediatrica e adulta, confermando così il suo ruolo cruciale nel facilitare il percorso diagnostico-terapeutico attraverso soluzioni organizzative e assistenziali specificatamente strutturate. In poco più di un anno di attività Tobia è diventato un punto di riferimento per i cittadini che risiedono nell’area più a nord della Capitale e per le famiglie provenienti dalle province laziali più vicine a questa zona, come Rieti e Viterbo, garantendo l’accesso in via preferenziale alle cure ospedaliere per persone con disabilità complessa eo cognitivo-relazionale, compresi i pazienti con disturbo dello Spettro dell’Autismo e della Disabilità Intellettiva, permettendo loro di ricevere diagnosi e terapie per patologie non direttamente legate alla loro disabilità principale. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it