La storica trattoria sul molo compie 60 anni | una serata per festeggiarla

Venerdì la Trattoria Cubana da Irma e Pino festeggia 60 anni di storia con un evento sul porto canale di Marina di Ravenna, nel luogo dove tutto è iniziato nel 1965. "Una serata che vuole essere più di una festa: un vero e proprio viaggio nel tempo attraverso le tre epoche vissute dalla trattoria. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

