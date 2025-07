Urbanistica a Milano pm chiede arresto di un assessore del Comune

(Adnkronos) – La Procura di Milano ha chiesto sei arresti, tra cui quello di Giancarlo Tancredi, assessore alla Rigenerazione urbana di Palazzo Marino, in uno dei filoni dell'inchiesta sulla gestione dell'urbanistica. Per Tancredi e un imprenditore i domiciliari, mentre per gli altri del carcere. Le accuse a vario titolo sono corruzione e falso. —[email protected] (Web Info) Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo piĂą amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: milano - assessore - urbanistica - chiede

Nubifragio a Milano, la denuncia dell’assessore Granelli: “Senza allerta meteo non eravamo pronti, la cittĂ si è allagata” - Ieri sera un violento nubifragio si è abbattuto sulla cittĂ di Milano. In particolare, a essere colpito è stato "il quartiere del Ponte Lambro che si è allagato", ha denunciato sui social l'assessore Granelli, portando l'attenzione sul fatto che la Regione Lombardia non avesse diramato nessuna allerta meteo in previsione del maltempo.

Milano, esonda il fiume Lambro: evacuate le comunità del Parco. L’assessore Granelli: “Livello d’acqua in risalita” - Evacuate per le forti piogge le comunità del Parco Lambro a Milano. In città sono caduti “45-50 mm di acqua, nella zona nord tra Rho e Monza tra 60 e 70 mm di pioggia.

Ciclista investita da betoniera a Milano, verso il processo abbreviato l’assessore Marco Granelli - Era il 20 aprile del 2023 quando una betoniera travolse e uccise una ciclista in pieno centro a Milano.

Caso urbanistica Milano, chiesto arresto per Tancredi e Catella; Caso urbanistica Milano, pm chiede arresto di un assessore; Manfredi Catella, la Procura di Milano chiede l'arresto del re del mattone e dell'assessore all'Urbanistica del Comune Tancredi. Tra gli indagati ancora Boeri.

Caso urbanistica Milano, pm chiede arresto di un assessore - La Procura di Milano ha chiesto 6 arresti, tra cui quello di Giancarlo Tancredi, assessore alla Rigenerazione urbana del Comune, in uno dei filoni dell'inchiesta sulla gestione dell'urbanistica. msn.com scrive

Inchiesta sull'urbanistica a Milano, pm chiede l'arresto dell'assessore Tancredi e dell'imprenditore Catella - La Procura di Milano ha chiesto sei arresti, tra cui quello di Giancarlo Tancredi, assessore alla Rigenerazione urbana del Comune, in uno dei filoni dell'inchiesta sulla gestione dell'urbanistica. Secondo huffingtonpost.it