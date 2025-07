La rompighiaccio Laura Bassi a ottobre torna in Antartide

TRIESTE - La Laura Bassi si rimette in sesto e torna in Antartide. La nave rompighiaccio dell'Ogs partirà a ottobre per la 41ma missione in Antartide, nel frattempo a Trieste sono iniziati alcuni interventi di manutenzione, nel cantiere Quaiat, dove sono al lavoro più di 40 imprese artigiane. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

È stata una giornata molto produttiva! Prima in Camera di Commercio per parlar di nautica e poi a bordo della nave rompighiaccio Laura Bassi che fa ricerca scientifica soprattutto in Antartide! #lega Vai su X

Sono terminate ieri le visite alla nave rompighiaccio Laura Bassi, organizzate nell’ambito dell’attività “Discovering the Laura Bassi - A One-Day Journey into Polar Science”, che ha coinvolto più di 40 dottorandi della Apecs - Italy, un’organizzazione che mira Vai su Facebook

