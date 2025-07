Cisano Bergamasco. Nella serata di sabato 12 luglio i carabinieri della stazione di Cisano Bergamasco hanno eseguito una serie di controlli in alcuni esercizi pubblici del territorio per verificare il rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. L’operazione è stata completata nell’ambito di un servizio coordinato disposto dal comando provinciale dell’Arma e svolto congiuntamente al personale dell’ Ispettorato del Lavoro. Durante i controlli sono state rilevate irregolaritĂ in due bar di Cisano. Nel primo è stata contestata una violazione legata alla mancata formazione dei lavoratori ed è stata applicata una sanzione penale e una multa di 1. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Sanzioni in due bar di Cisano: uno viene chiuso, ma il titolare corre ai ripari con la documentazione