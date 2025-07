LIVE Tour de France a Tolosa l' undicesima tappa Via alle 13.15

Pogacar e Vingegaard: "Siamo pronti». Il Tour entra nel vivo. L’antipasto di Tolosa prima dei Pirenei - "Siamo messi bene in classifica e pronti ad attaccare sulle montagne". Quel che ti aspetti da Vingegaard lo dice Pogacar (foto), nel giorno in cui il Tour tira il fiato in vista dei Pirenei: dopo un’altra giornata per attaccanti oggi a Toulouse, arriveranno tre tappe tostissime (Hautacam, la crono all’insù di Peyragudes e Superbagneres con tre montagnoni compreso il Tourmalet) che incideranno sui destini della corsa.

Stage 11^ Tolosa - Tolosa (154 km) Il gruppo potrĂ riprendere la corsa con calma dopo il primo giorno di riposo alla tappa 11, partendo da Tolosa per una frazione relativamente piatta.

Tour 2025 · Tappa 11: Percorso, descrizione, orari altimetrie di oggi | Dove vedere in TV ciclismo su strada; Toulouse-Toulouse: percorso e favoriti, occasione per i velocisti ma occhio a VDP; Tour de France 2025, Presentazione Percorso e Favoriti Undicesima Tappa: Toulouse - Toulouse (156,8 km).

