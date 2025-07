Sudan COOPI | A El Fasher nel Darfur l' 85% della popolazione sfollata è senza beni e servizi il 97% senza acqua a sufficienza

L’allarme dell’organizzazione umanitaria COOPI Cooperazione Internazionale, che ha avviato un intervento per fornire acqua potabile e servizi igienico-sanitari a migliaia di sfollati L’85% della popolazione sfollata a El Fasher (Sudan, Nord Darfur) non ha accesso a beni e servizi essenziali e. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Sudan, COOPI: "A El Fasher nel Darfur l'85% della popolazione sfollata è senza beni e servizi, il 97% senza acqua a sufficienza"

In questa notizia si parla di: servizi - sudan - coopi - fasher

Sudan, COOPI: A El Fasher nel Darfur l'85% della popolazione sfollata è senza beni e servizi, il 97% senza acqua a sufficienza.

ALLARME EL FASHER (NORD DARFUR): «IL 97% DELLA POPOLAZIONE SENZA ACQUA A SUFFICIENZA» - ALLARME EL FASHER (NORD DARFUR): «IL 97% DELLA POPOLAZIONE SENZA ACQUA A SUFFICIENZA» ... Riporta politicamentecorretto.com

Sudan, la fuga dal campo di ZamZam nel Darfur, senza il tempo per ... - Dal 2004 COOPI è attiva in Sudan e nel Nord Darfur per sostenere le comunità vulnerabili, attraverso un approccio multisettoriale volto a migliorare l’accesso a servizi ... Secondo repubblica.it