Schianto in A4 | un morto e traffico bloccato per ore

Ancora un dramma sulle strade padovane. Questa volta un decesso si registra in autostrada. Una persona è morta in un incidente avvenuto durante la notte lungo l'autostrada A4. Era alla guida di un autocarro che ha tamponato con violenza il tir che lo precedeva: nell'impatto, la parte. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

In questa notizia si parla di: schianto - morto - traffico - bloccato

Tragico scontro tra due auto ed un furgone. Pesantissimo il bilancio; un uomo morto ed un altro ferito in modo grave. Lo schianto lungo la A1 nei pressi di Guidonia - ABBONATI A DAYITALIANEWS Una tragica collisione ha avuto luogo nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 7 maggio, lungo l’ Autostrada A1, precisamente al chilometro 553 in direzione Napoli.

Schianto tremendo, è morto proprio lui: una vita oltre i limiti - Il vento soffiava leggero lungo la provinciale, la luce calava morbida tra i colli del Varesotto. Era il tardo pomeriggio di martedì, uno di quelli che promettono silenzio e ritorni, ma per Pierluigi Talamona è stato l’ultimo tratto di strada.

Morto il marito della donna accoltellata a San Secondo (Parma), schianto contro un furgone durante la fuga - L'uomo morto nell'incidente stradale a San Secondo, Parma, è lo stesso che, poco prima, aveva accoltellato una donna, sua moglie, nella propria casa

- Tragedia tra Polesella e Ro - Scooterista morto nello schianto contro un camper, strada chiusa e traffico in tilt. #polesella #incidentemortale #vocedirovigo Vai su Facebook

Schianto in A4: un morto e traffico bloccato per ore; Incidente in A1, tre morti: scontro tra camion e auto, Italia divisa in due. Tratto chiuso poi riaperto; Incidente in moto in A10 nell’Imperiese, un morto e un ferito grave.

Schianto in A4: un morto e traffico bloccato per ore - È successo attorno alle 23 di martedì 15 luglio, sotto il comune di Vigonza al confine tra le province di Padova e Venezia. Scrive padovaoggi.it

Schianto in autostrada: un morto e traffico bloccato - L'impatto è avvenuto proprio ai confini tra le provincie di Padova e Venezia sotto il comune di Vigonza nella notte tra il 15 e il 16 luglio. Riporta padovaoggi.it