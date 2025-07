La politica l’ha messo e adesso deve toglierlo | la manifestazione contro Lotito dei tifosi della Lazio

“La politica lo ha messo, la politica lo deve togliere”. Si è svolta martedì sera una manifestazione contro il presidente Claudio Lotito da parte dei tifosi della Lazio. Al corteo, che ha attraversato via dei Fori Imperiali, hanno partecipato alcune migliaia di persone. Cori e striscioni contro il senatore di Forza Italia. I tifosi biancocelesti che hanno partecipato alla manifestazione hanno chiesto, infatti, che Lotito lasci la presidenza, accusandolo di una gestione societaria inappropriata nel corso di questi anni: “In questi 21 anni Lotito ha fatto di tutto per non farsi stimare. Siamo arrivati a un punto di non ritorno – dice un tifoso, intervistato da LaPresse – la gestione è scellerata indipendentemente dalla situazione economica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “La politica l’ha messo e adesso deve toglierlo”: la manifestazione contro Lotito dei tifosi della Lazio

