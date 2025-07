Amityville la saga horror continua dai produttori di Barbarian e Heart Eyes

I produttori dei recenti horror Barbarian e Heart Eyes hanno unito le loro forze per riportare sul grande schermo la celebre saga di Amityville. Scrivono e dirigono Joseph & Vanessa Winter.

