Per presentare le collezioni Alta Gioielleria Alta Sartoria e Alta Moda Dolce&Gabbana ha scelto i luoghi più magici e suggestivi di Roma

I l Bel Paese continua ad esercitare un fascino impareggiabile. Gli ultimi mesi, non a caso, sono stati costellati di dĂ©filĂ© ed eventi speciali andati in scena nei luoghi piĂą amati d’Italia, dal Lago di Como al cuore di Firenze. Per svelare le sue collezioni piĂą scenografiche e suggestive, invece, Dolce&Gabbana ha scommesso su una sfilata a Roma. La mostra di Dolce&Gabbana arriva a Roma: la moda diventa emozione X Non si trattava di uno show qualunque, bensì delle presentazioni delle linee Alta Gioielleria, Alta Moda e Alta Sartoria, la vera Couture della maison. Come di consueto, quando ci si trova di fronte ad un evento targato Domenico Dolce e Stefano Gabbana, il glamour è stato ai massimi livelli, tra star di alto profilo e location da sogno. 🔗 Leggi su Iodonna.it

