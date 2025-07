Infrastrutture | Gallini Heidelberg Materials Italia Cementi ‘necessario avere supporto

“Stiamo per affrontare delle sfide importanti: quella della sostenibilità, ma soprattutto quella della decarbonizzazione, che richiede un dialogo profondo con le autorità, ma soprattutto un supporto affinché progetti di grande portata possano essere portati a compimento. È necessario avere il supporto, le approvazioni e soprattutto avere i fondi, che oggi non tutte le aziende della . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Infrastrutture: Gallini (Heidelberg Materials Italia Cementi), ‘necessario avere supporto

In questa notizia si parla di: infrastrutture - gallini - heidelberg - materials

Infrastrutture, Gallini (Heidelberg Materials Italia Cementi): “Settore cemento driver fondamentale per Paese” - (Adnkronos) – “Il settore del cemento e del calcestruzzo rimane un driver fondamentale per la crescita dei Paesi e soprattutto dell’Italia.

Infrastrutture, Gallini (Heidelberg Materials Italia Cementi): Settore cemento driver fondamentale per Paese; Infrastrutture, Gallini (Heidelberg Materials Italia Cementi): “Settore cemento driver fondamentale per Paese”; Infrastrutture, Gallini (Heidelberg Materials Italia Cementi): Settore cemento driver fondamentale per Paese.

Infrastrutture, Gallini (Heidelberg Materials Italia Cementi): "Settore cemento driver fondamentale per Paese" - “Il settore del cemento e del calcestruzzo rimane un driver fondamentale per la crescita dei Paesi e soprattutto dell’Italia. Secondo msn.com

Heidelberg Materials, ridurremo le emissioni del 50% al 2030 - Abbiamo sicuramente l'obiettivo della carbon neutrality al 2050, ma un obiettivo intermedio al 2030 di riduzione al 50% delle emissioni". Si legge su ansa.it