Al via in Riviera il grande torneo di beach europeo Bellaria ospita la tappa inaugurale della competizione

Il grande beach volley europeo sbarca a Bellaria-Igea Marina. Il Polo Est Village si prepara a vivere un fine settimana all'insegna dello sport e del divertimento, ospitando per la prima volta un evento di caratura internazionale: il Wevza per Clubs (Western european volleyball zonal association). 🔗 Leggi su Riminitoday.it

VIDEO | Mille “veterani” del beach e della pallavolo si sfidano a Pescara per il titolo europeo: arrivano da 30 Paesi - Pescara si prepara a “ricevere”, e mai termine fu più appropriato, mille “veterani” della pallavolo e del beach volley provenienti da 30 Paesi (dagli Usa al Kazakistan) che si sfideranno in un inusuale centro sportivo “indoor”, ovvero una piazza Salotto allestita con ben quattro campi da.

Lenergy Pisa Beach Soccer, 6 gol al debutto europeo - BSC Batumi: Makharadze, Lomidze, M. Shamiladze, Leo, Di Bello, Shamiladze, Diakvnishvili, Shamiladze Jr.

Beach volley, i sorteggi dell’Europeo di Dusseldorf: gironi complicati per le quattro coppie azzurre - Dal 30 luglio al 3 agosto Düsseldorf ospiterà il Campionato Europeo di beach volley 2025. L’Italia si presenta all’appuntamento continentale con molte incognite, ma anche con la voglia di rilancio dopo una prima parte di stagione segnata da infortuni, cambiamenti e qualche prestazione al di sotto delle aspettative.

Riviera Beach Run 2018 a Bellaria, 400 temerari sfidano il caldo / FOTO - maratona in stile balneare ha richiamato gli appassionati ma anche tanti turisti ... Si legge su ilrestodelcarlino.it