Droga in casa mamma e figlio nei guai

Mamma e figlio denunciati dai carabinieri di Appiano per detenzione di droga ai fini di spaccio: i militari, infatti, hanno trovato circa 120 grammi fra marjuana e hashish, un coltello, due grinder, un bilancino di precisione ed alcuni residui di materiale plastico per il confezionamento, il. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

In questa notizia si parla di: droga - mamma - figlio - casa

Droga e medicine in gravidanza, mamma indagata per omicidio: eseguita l'autopsia sul feto. Si attende il risultato dell'esame tossicologico - PORDENONE - Nella mattinata di oggi (26 aprile) all'ospedale civile di Pordenone l'anatomopatologo Antonello Cirnelli ha eseguito l'autopsia sul cadavere del feto di 37 settimane morto.

Minacce continue a mamma e papà per avere soldi per la droga: arrestato - La dipendenza dalla droga ha distrutto l'equilibrio familiare, mettendo in ginocchio una famiglia di Padova.

Lucrezia Lante della Rovere: ¬ęA casa con mamma Marina Ripa di Meana giravano pistole e droga. Luca Barbareschi? Un amore trasgressivo¬Ľ - Torna Belve, il programma di Rai2 ideato e condotto da Francesca Fagnani: appuntamento marted√¨ 3 giugno, alle 21.

Quando i carabinieri di Gattatico hanno ritrovato la droga, la mamma ha cercato di scaricare la colpa sul figlio Vai su Facebook

Minacciava la mamma per la droga; Armi e droga in famiglia: in casa di madre e figlio un arsenale e cocaina (video); Figlio 16enne picchia la mamma e poi ai poliziotti rivela: Spaccio droga perché mia madre non mi dà soldi.

Spaccio di droga. I carabinieri denunciano madre e figlio - Recuperata anche una bici rubata del valore di 14mila euro ... Si legge su rainews.it

In casa hanno più di un chilo di droga: mamma e figlio ... - Fanpage.it - Entrati in casa, i poliziotti hanno identificato anche il figlio della donna e hanno rinvenuto e sequestrato una bustina di marijuana, 1. Come scrive fanpage.it