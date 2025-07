Israele Netanyahu in aula per le accuse di corruzione in strada i suoi contestatori | le immagini

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu è arrivato in tribunale per continuare a testimoniare nel processo per corruzione a suo carico. Netanyahu è il primo leader israeliano in carica a salire sul banco degli imputati. Il premier risponderà durante le udienze alle accuse di frode, abuso di fiducia e corruzione in tre casi distinti. Nega ogni illecito, sostenendo che le accuse sono una caccia alle streghe orchestrata da media ostili e da un sistema giudiziario parziale che mira a rovesciare il suo lungo governo. Nel frattempo, decine di manifestanti si sono radunati fuori dal tribunale per protestare contro Netanyahu. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Israele, Netanyahu in aula per le accuse di corruzione, in strada i suoi contestatori: le immagini

