Trump | missili Patriot già inviati a Kiev tramite la Germania

Roma, 16 luglio 2025 - Il presidente Usa Donal Trump ha annunciato che la Germania ha già inviato missili Patriot all'Ucraina in base all'accordo degli Stati Uniti con la Nato. Parlando ai giornalisti presso la Joint Base Andrews vicino a Washington, ha riferito: "Sono già stati consegnati. Provengono dalla Germania, che provvederà poi a rifornirli. Gli Stati Uniti riceveranno comunque un risarcimento completo". epa12239189 People sit on deckchair during sunset next to Taiwan military Patriot air defense system deployed at a park as part of the annual Han Kuang military exercises, in Taipei, Taiwan, 15 July 2025. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

