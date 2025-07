Deve scontare una condanna per spaccio a quasi due anni e mezzo di reclusione arrestato

PORTOFERRAiO – Deve scontare una condanna per spaccio a quasi due anni e mezzo di reclusione: individuato e condotto in carcere all’Isola d’Elba Risale a qualche giorno addietro l’operazione dei Carabinieri della  c ompagnia di Portoferraio, che si è conclusa con l’arresto di un 32enne. Sull’indagato pendeva un ordine per la carcerazione emesso, a seguito di sentenza definitiva, dal tribunale di Livorno. L ’uomo doveva espiare la pena di due anni, cinque mesi e 25 giorni di reclusione, oltre al pagamento di una multa di 2134 euro. Il 32enne, uno straniero nordafricano giĂ noto alle forze dell’ordine e da tempo residente sul territorio elbano, era stato condannato a seguito sempre di attivitĂ di indagine condotta dai carabinieri di Portoferraio per i reati di spaccio di stupefacenti e ricettazione, commessi tra il 2015 e il 2025 proprio sull’Isola d’Elba. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

