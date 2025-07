Conselve perde il suo sindaco maestro | se ne va Mario Balielo

È il genere di persona che, anche quando lascia il paese, dal paese non se ne va mai davvero. Mario Balielo, maestro elementare, ex sindaco e figura di riferimento del cattolicesimo democratico padovano, si è spento all’età di 86 anni, dopo una lunga malattia affrontata nella sua nuova casa, a. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

