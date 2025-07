Alla scoperta dell’oasi | alla Lipu un pomeriggio di natura e arte per i più piccoli

L’ APS Cheiron e il Municipio X hanno organizzato un evento dedicato ai bambini e alle loro famiglie, che si terrĂ venerdì 18 luglio presso il Centro Habitat Mediterraneo LIPU di Ostia. L’iniziativa, intitolata “Alla scoperta dell’Oasi”, promette un pomeriggio all’insegna della natura e dell’arte, con attivitĂ pensate per bambini dai 0 ai 6 anni. L’evento, che si inserisce nel contesto del Progetto Aggregazione realizzato nel Municipio Roma X grazie al Fondo nazionale per l’infanzia e l’adolescenza L.28597 anno 2025, è organizzato da un consorzio di enti che includono la RTI SS Pietro e Paolo Coop. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

