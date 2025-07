Calciomercato Inter Dumfries e la clausola che tenta le big europee | VIDEO

Denzel Dumfries può lasciare l'Inter in questa sessione di calciomercato per i 25 milioni di euro della clausola risolutoria. Il video. La data segnata sul calendario del calciomercato dell'Inter è quella del 31 luglio: fino a quel giorno potrà essere attivata la clausola risolutoria da 25 milioni di euro per Denzel Dumfries, uno dei migliori esterni della scorsa stagione. In alcune statistiche l'olandese è irraggiungibile, ma alcuni dati lo vedono ancora indietro rispetto ad altri "colleghi" di reparto in Europa. E in caso di partenza, l'Inter potrebbe mettere gli occhi su un giocatore della Serie A. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

