Asllani Inter fissata la cifra per la cessione del centrocampista albanese | la Fiorentina prossima meta?

Asllani Inter, i nerazzurri hanno deciso quale sarà il prezzo per la cessione del giovane centrocampista ex Empoli: le ultime. Kristjan Asllani Inter, una storia molto appassionante ma che si avvicina all’epilogo. Il centrocampista albanese classe 2002, arrivato due stagioni fa dall’ Empoli e mai realmente esploso in maglia nerazzurra. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il club milanese ha aperto alla cessione a titolo definitivo del giocatore, che potrebbe presto fare ritorno in Toscana. Il ragazzo cresciuto a Buti, in provincia di Pisa, è finito nel mirino della Fiorentina, club che sta pianificando il nuovo corso tecnico sotto la guida di Stefano Pioli, tornato a Firenze dopo l’esperienza in Arabia. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Asllani Inter, fissata la cifra per la cessione del centrocampista albanese: la Fiorentina prossima meta?

In questa notizia si parla di: inter - centrocampista - asllani - cessione

Fabbian, il centrocampista scuola Inter verso il cambio di procuratore: in prima fila l’agenzia di Camavinga e Fermin Lopez - di Redazione Fabbian, il centrocampista del Bologna di scuola Inter si appresta a cambiare agenzia di procura: i dettagli.

Inter, sarà derby per il centrocampista: il Napoli resta in agguato - La stagione regala certezze, ma il tempo chiede risposte. In mezzo al campo, si prepara un nuovo derby: sullo sfondo c’è il “solito” Napoli Inter, sarà derby per il centrocampista: il Napoli resta in agguato (foto: Ansa) – serieanews.

Frattesi Inter, impazza il mercato per il centrocampista! La rivelazione: «È uno dei più richiesti, lo vogliono queste big!» - di Redazione Frattesi Inter, impazza il mercato per il centrocampista! La rivelazione: «È uno dei più richiesti, lo vogliono queste big!».

Si aprono le porte della cessione per Asllani, valutato dall'Inter sui 15 milioni A confermarlo è La Gazzetta dello Sport, spiegando anche che il Betis sembra essere un'idea che, al momento, non scalda particolarmente il centrocampista ? #Inter #SpazioInte Vai su X

Accordo raggiunto tra Inter e Club Bruges per la cessione di Aleksandar Stankovic Secondo quanto riportato da Sacha Tavolieri su X, il club nerazzurro avrebbe trovato un accordo di massima con la squadra belga per il trasferimento del centrocampista ser Vai su Facebook

Inter: Oaktree vota Ricci, ma serve la cessione di Asllani; Asllani verso il Betis, ma c'è una cifra minima che l'Inter deve incassare per evitare minusvalenza; Asllani nel mirino del Betis: Inter riflette sul futuro.

Asllani Inter, nerazzurri in attesa di nuovi sviluppi per la sua cessione: l’albanese vuole restare in Italia! Approcci da 2 club di Serie A - Asllani Inter, nerazzurri in attesa di nuovi sviluppi per la sua cessione: l’albanese vuole restare in Italia! Segnala informazione.it

Asllani-Fiorentina, contatto! Pioli insiste per avere il regista – SI - Asllani è il nome scelto dalla Fiorentina per rinforzare il centrocampo in vista della stagione 2025- inter-news.it scrive