Ascolti tv i dati di martedì 15 luglio 2025

Bene la partita del cuore. Nella serata di ieri, martedì 15 luglio 2025, su Rai1 La Partita del Cuore  ha interessato 1.838.000 spettatori pari al 15% di share. Su Canale5 La Notte nel Cuore ha conquistato 2.005.000 spettatori con uno share del 17%. Su Rai2 la replica di Tutto suo padre. e anche un po’ sua madre si ferma a 766.000 spettatori pari al 6.1%. Su Italia1, dopo la presentazione Inizio Lavori (726.000 – 4.7%), il debutto di Max Working – Lavori in Corso porta a casa ben 684.000 spettatori con il 5.2%. Su Rai3, dopo la presentazione (576.000 – 3.6%), Kilimangiaro On the Road registra 706. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Ascolti tv, i dati di martedì 15 luglio 2025

#AscoltiTV | Martedì 15 Luglio 2025. La Ruota tiene (21.7%), le Teche si avvicinano (19.1%). Si aggiudica la serata La Notte nel Cuore (17%), La Partita del Cuore al 15%, Brignano in replica (6.1%) meglio di Max Working (5.2%) Tutti i dati Vai su X

Ascolti TV | Martedì 8 Luglio 2025. Un duca all’improvviso (16.5%) tallona il Mondiale per Club (16.9%). La Berlinguer (7%) tiene a distanza In Onda (4.8%) Tutti i dati Vai su Facebook

