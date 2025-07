Nico Gonzalez Al Ahli sauditi intenzionati a chiudere in fretta l’operazione! E l’argentino ha dato l’ok ai suoi agenti | le ultimissime

Nico Gonzalez Al Ahli, sauditi intenzionati a chiudere in fretta l’operazione! E l’argentino ha dato l’ok ai suoi agenti: ultime sul futuro dell’argentino. Il calciomercato Juventus è in trattativa con l’ Al Ahli per la cessione di Nico González, esterno argentino classe 1998. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il calciatore ha dato il via libera ai suoi agenti per valutare l’offerta del club saudita, che ha messo sul piatto una cifra vicina ai 30 milioni di euro. L’operazione potrebbe concretizzarsi nelle prossime settimane, con la Juve pronta a cedere il giocatore per non perdere l’investimento effettuato la scorsa stagione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Nico Gonzalez Al Ahli, sauditi intenzionati a chiudere in fretta l’operazione! E l’argentino ha dato l’ok ai suoi agenti: le ultimissime

In questa notizia si parla di: argentino - ahli - gonzalez - sauditi

Messi, il futuro è un bivio tra Miami e l’Arabia: arriva l’offerta di rinnovo… Mentre l’Al-Ahli tenta l’argentino, l’Inter Miami reagisce con una proposta di estensione del contratto - Messi, il futuro è ancora un bivio tra Miami e l’Arabia: arriva l’offerta di rinnovo ma… Mentre l’Al-Ahli tenta l’argentino, l’Inter Miami… Una mossa per blindare il presente e assicurarsi il futuro.

Nico Gonzalez Juve, l’Al Ahli fa sul serio per l’argentino: ricca offerta dall’Arabia Saudita! Ecco le cifre in ballo e quella rivelazione che può infiammare il mercato - di Redazione JuventusNews24 Nico Gonzalez Juve, l’Al Ahli spinge per arrivare all’argentino. Ecco qual è la proposta in ballo, tutte le cifre dell’operazione.

Juve, arrivano gli arabi! L’Al Ahli pronto a una mega offerta per Nico Gonzalez Nico Gonzalez è fuori dai piani della Juve. Con l’arrivo di Tudor, per lui come per gli altri esterni d’attacco, si sono ridotti gli spazi: a meno di ricollocazioni - come quella che ha Vai su Facebook

L’Al Ahli fa sul serio per #NicoGonzalez Le cifre e quella rivelazione che infiamma Vai su X

Calciomercato Juventus: l'Al Ahli su Nico Gonzalez, ecco l'offerta; Juventus, Nico Gonzalez per sbloccare Sancho: apertura all'Arabia Saudita, c'è l'Al Ahli; Juve, Nico Gonzalez apre all’Arabia: l’Al Ahli pronto all’offerta super.

Nico Gonzalez via dalla Juventus? Nuovo tentativo dall’Arabia Saudita: l’Al Ahli ha avanzato questa proposta! Cifre e dettagli - Cifre e dettagli dell’offerta dei sauditi Nico González, esterno argentino della Juventus, ... Riporta juventusnews24.com

Eurosport - Nico Gonzalez, l'Al Ahli propone un ingaggio a "doppia cifra" - L'eventuale cessione di Nico Gonzalez all'Al Ahli non sarebbe vantaggiosa solo per la Juventus, ma anche per il giocatore, che, nella scorsa stagione, non ha di certo brillato ... Secondo tuttojuve.com