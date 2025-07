Nico sblocca Sancho | Gonzalez apre all' Arabia E la Juve può andare sull' inglese

L’Al Ahli offre 30 milioni e l’argentino ci pensa. Pronta l’offerta allo United per unire Jadon a Conceiçao. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Nico sblocca Sancho: Gonzalez apre all'Arabia. E la Juve può andare sull'inglese

In questa notizia si parla di: nico - sblocca - sancho - gonzalez

Diretta gol Serie A: gli aggiornamenti LIVE della 37ª giornata – Paredes riporta in vantaggio la Roma; Nico Gonzalez la sblocca a Torino; Richardson riporta avanti i Viola - Tutti gli aggiornamenti sulla 37ª giornata del campionato di Serie A 2024-25: gli aggiornamenti da tutti i campi Tutte le squadra in campo per la 37ª giornata del campionato di Serie A 2024-25.

Gol Nico Gonzalez: gran botta da fuori, il sinistro dell’argentino trafigge Turati. VIDEO virale della rete che sblocca Juve-Monza - di Redazione JuventusNews24 Gol Nico Gonzalez: VIDEO virale della rete in avvio di Juve-Monza. Le immagini del gran sinistro dell’argentino.

DIRETTA Serie A, Juventus-Monza 1-0: la sblocca Nico Gonzalez! – LIVE - Continua la marcia inarrestabile della trentaquattresima giornata del campionato di Serie A con una sfida decisamente importante per i bianconeri Dopo le gare delle 12.

La cessione di #NicoGonzalez può sbloccare tutto ? Da Sancho a Conceicao e Kolo Muani, che succede Vai su X

#NicoGonzalez verso l’addio? La #Juve pensa in grande: #Conceição confermato e #Sancho nel mirino! Sacrificio strategico o mossa rischiosa? Commenta! Vai su Facebook

Nico sblocca Sancho: Gonzalez apre all'Arabia. E la Juve può andare sull'inglese; Juventus, Nico Gonzalez per sbloccare Sancho: apertura all'Arabia Saudita, c'è l'Al Ahli; Juventus, per Conceicao scade ultimatum Porto: cosa serve per il sì, Nico verso l’Arabia.

Nico Gonzalez in Arabia può sbloccare Sancho alla Juventus? - Poco meno di un anno fa Nico Gonzalez diventava un nuovo giocatore della Juventus, ma il tempo dei saluti potrebbe già essere arrivato dopo una prima stagione tutt'altro che memorabile, scandita da in ... Lo riporta ilbianconero.com

Mercato Juve, l'Al-Ahli su Nico Gonzalez: la cessione apre la strada per Sancho - L’inglese preme per liberarsi dallo United in pochi giorni, i bianconeri si preparano ad un nuovo scatto. Riporta msn.com