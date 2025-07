Letture inclusive a Villa Obizzi l’iniziativa che accende l’estate di Albignasego

Ad Albignasego l’estate torna a parlare il linguaggio della cultura accessibile. Ha preso infatti il via anche quest’anno il ciclo di appuntamenti “Letture in Biblioteca”, pensato per coinvolgere persone con disabilitĂ in un percorso settimanale di ascolto e condivisione all’interno della. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Laboratori, visite e letture: ritornano i centri 'Estate a palazzo dei Diamanti' - Per il secondo anno torna 'Estate a palazzo dei Diamanti', l'appuntamento con i centri estivi rivolti a bambini e bambine dai 6 ai 12 anni.

Estate a Villa Trossi tra musica, teatro, cabaret, letture e vernacolo: 46 serate in programma, il calendario completo - Concerti musicali di vario genere, dal jazz al pop, dal soul alle colonne sonore, dal folk alla musica leggera, passando per atmosfere di tango e swing, fino alla musica popolare brasiliana, melodie napoletane, musical e serate dedicate al pianobar che ha fatto la storia dei locali del litorale.

Un'estate di letture, laboratori e giochi al Castello dei Ragazzi - Da giugno ad agosto, Carpi si trasforma in un grande spazio a cielo aperto per bambini, ragazzi e famiglie.

Letture inclusive a Villa Obizzi, l’iniziativa che accende l’estate di Albignasego - Da luglio fino a settembre torna “Letture in Biblioteca”, ciclo di incontri inclusivi per persone con disabilità: storie ad alta voce nella sala snoezelen e accesso garantito alla cultura grazie al PN ... Come scrive padovaoggi.it

Albignasego incontra l'estate e lo fa con una rassegna culturale - LA RASSEGNAAlbignasego incontra l'estate e lo fa con una rassegna culturale che porta proprio questo nome. Segnala ilgazzettino.it