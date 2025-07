Marotta sentenzia il presidente nerazzurro spiazza tutti | Calhanoglu Resta! Su Leoni e Carboni…

Marotta, presidente dell’Inter ha rilasciato alcune dichiarazioni molto forti su Hakan Calhanoglu! Le ultime sul turco e non solo!. Beppe Marotta, amministratore delegato dell ’Inter, ha rilasciato importanti dichiarazioni a margine di alcuni eventi di mercato, toccando vari temi caldi dell’estate nerazzurra. Tra i nomi al centro dell’attenzione c’è quello di Hakan Calhanoglu, per il quale il dirigente ha ribadito piena serenità : il centrocampista turco è considerato a tutti gli effetti un giocatore dell’Inter, e si aggregherà regolarmente al gruppo non appena sarà convocato. Le voci di mercato che lo accostano ad altri club non sembrano turbare la dirigenza, forte della volontà del calciatore e di un contratto che lo lega saldamente al club. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Marotta sentenzia, il presidente nerazzurro spiazza tutti: «Calhanoglu Resta! Su Leoni e Carboni…»

