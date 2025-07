Addio al cemento selvaggio | Tribano cambia rotta sulla logistica

Il futuro di Tribano non si scrive con il cemento, ma con il dialogo. È questo il messaggio che arriva dal terzo e ultimo appuntamento del tavolo tecnico convocato per discutere due snodi cruciali dello sviluppo comunale: l’aggiornamento del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (PATI) e. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Addio al cemento selvaggio: Tribano cambia rotta sulla logistica - Approvato il piano per il nuovo centro logistico a Tribano: meno cemento, più verde, 200 posti di lavoro e un progetto rivisto grazie al dialogo con cittadini e tecnici ... Riporta padovaoggi.it

