Bologna evacuato un palazzo di via San Felice Scoppia la polemica sui cantieri del tram

Bologna, 16 luglio 2025 – Evacuato il palazzo di via San Felice 55. Intorno alle 21, nei pressi dei lavori del tram, i residenti delle 24 unitĂ abitative sono stati invitati a non entrare nel proprio appartamento per questioni di sicurezza, fino ad avvenuta relazione che certifichi la stabilitĂ dell'edificio. Il passaggio ieri era stato bloccato, ma le transenne sono state spostate, infatti due persone, ragazze studentesse fuorisede, hanno dormito normalmente dentro la casa. I Vigili del fuoco sono intervenuti ma "non siamo degli ingegneri", chiariscono con i residenti. Il loro compito è solo quello di mettere in sicurezza l'area.

