Beach Soccer dal Trofeo del Litorale Pisano alla Serie A

Successo per il 3° Trofeo del Litorale Pisano, la principale competizione giovanile locale di beach soccer andata in scena all’Orange Beach di Tirrenia. Si è conclusa una tre settimane di sport all’insegna del gioco e del divertimento, capace di coinvolgere centinaia di ragazzi delle categorie. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

In questa notizia si parla di: beach - soccer - trofeo - litorale

LIVE Italia-Oman, Mondiali beach soccer 2025 in DIRETTA: pochi minuti al via dell’incontro - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.43 Inizia il Mondiale dell’Italia. Sulla sabbia di Victoria (Seychelles) i vice campioni del mondo provano a ripetere la grandiosa cavalcata dello scorso anno, quando vennero sconfitti in finale dal Brasile per 6-4.

Beach soccer, Mondiali 2025: l’Italia si prepara all’esordio con l’Oman - Tutto pronto per i Mondiali di beach soccer 2025. Da domani, giovedì 1 maggio, via alla rassegna iridata in scena alle Seychelles (prima volta in Africa in 13 edizioni).

Beach soccer, Mondiali 2025: l’Italia si prepara all’esordio con l’Oman - Tutto pronto per i Mondiali di beach soccer 2025. Da domani, giovedì 1 maggio, via alla rassegna iridata in scena alle Seychelles (prima volta in Africa in 13 edizioni).

Dopo il successo del Terzo Trofeo del Litorale Pisano, ora lo spettacolo della serie A La massima categoria del Beach Soccer a Tirrenia dopo le tappe di Alghero, Terracina, San Benedetto del Tronto e Castellammare di Stabia Vai su Facebook

Dopo il successo del Terzo Trofeo del Litorale Pisano, ora lo spettacolo della serie A La massima categoria del Beach Soccer a Tirrenia dopo le tappe di Alghero, Terracina, San Benedetto del Tronto e Castellammare di Stabia https://scl.io/ohDHdoE Vai su X

Beach soccer, dal Trofeo del Litorale Pisano alla Serie A; Beach soccer, mese intenso per il Lenergy Pisa Beach soccer; Il top del beach soccer arriva sul litorale: Tirrenia ospita una tappa della Serie A.

Beach Soccer, dal Trofeo del Litorale Pisano alla Serie A - Successo per il 3° Trofeo del Litorale Pisano, la principale competizione giovanile locale di beach soccer andata in scena all’Orange Beach di Tirrenia. Come scrive pisatoday.it

Primo Trofeo Litorale Pisano di beach soccer - la Nazione - Organizzato da Pisa Beach Soccer Eventi e Pisa Beach Soccer 2014 in collaborazione con Sib Accedi. Scrive lanazione.it