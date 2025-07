Consiglio comunale ok al bando per la nuova piscina di Viserba Investimenti anche su aeroporto Fellini e viabilità

Il consiglio comunale di Rimini ha approvato ieri, 15 luglio, con 21 voti favorevoli, un contrario e quattro astenuti la delibera relativa alla gara europea a procedura aperta per l’affidamento in concessione della nuova piscina comunale di Viserba. Un passo decisivo verso la messa a regime. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

In questa notizia si parla di: comunale - consiglio - piscina - viserba

Consulta del porto, ok dal Consiglio comunale - Approvata la Consulta del porto: uno strumento di partecipazione e consultazione. Il Consiglio comunale ha dato il via libera al regolamento per la Consulta comunale del porto.

Si accende il Consiglio comunale, FutuRa comunica che non ci sarà per protesta - Si accende il Question Time di Frosinone che andrà in scena oggi, 14 maggio. I Consiglieri Comunali del Gruppo FutuRa, Giovambattista Martino, Teresa Petricca e Francesco Pallone, comunicano - tramite una nota - la loro assenza nel Consiglio Comunale, quale azione di protesta e segno di massima.

Consiglio comunale, parte da Catania l’appello per una Costituente Europea - Durante un’assemblea pubblica promossa dalla presidenza del consiglio comunale di Catania nell’aula consiliare di palazzo degli Elefanti e dal Movimento Elettori e Consumatori è stata presentata una lettera aperta che chiede la creazione immediata di un’Europa federale.

Il delfino che richiama l’iconico manifesto di Dudovich è tornato a “nuotare” sopra Rimini, svettando sul tetto della nuova piscina comunale di Viserba! Un'opera che raconta di una struttura sportiva moderna, accessibile, molto attesa. Mancano solo gli ulti Vai su Facebook

Rimini, consiglio comunale: via libera alla gara per la gestione della piscina di Viserba; Piscina comunale, il punto sui lavori: Pronta nel 2026. Sull'impianto del Flaminio diverse ipotesi di utilizzo; Nuova piscina, entrata in funzione dal 2026. Comune al lavoro per il bando che affiderĂ la gestione.

Rimini, consiglio comunale: via libera alla gara per la gestione della piscina di Viserba - Il Consiglio comunale di Rimini ha approvato ieri, martedì 15 luglio, con 21 voti favorevoli, 1 contrario e 4 astenuti, la delibera relativa alla gara europea ... Riporta chiamamicitta.it

Nuova piscina Viserba, ok a a contributo del Comune di Rimini al gestore - Mentre i lavori sono praticamente conclusi, procede il percorso che andrà a ... Secondo chiamamicitta.it