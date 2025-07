Fiumicino chiusura del ponte 2 giugno per lavori urgenti

Fiumicino, 16 luglio 2025- Dalle 22 del 167 alle 6 del 17/7, per permettere le operazioni di sostituzione dell'elemento grigliato carrabile dell'impalcato sul Ponte 2 Giugno, verrà istituita la seguente disciplina di traffico provvisoria: ·         chiusura temporanea al transito dell'impalcato del Ponte 2 dalle ore 22:00 del 16/07/2025 alle ore 06:00 del 17/07/2025; ·         preavviso di lavori in corso, limite di velocità 30 km/h; ·         divieto di sosta e fermata zona rimozione sul tratto interessato dai lavori.

