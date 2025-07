Ricaricare le auto elettriche | in città è gratis ancora per pochi giorni

A Trento sono disponibili due nuove colonnine per la ricarica elettrica delle auto. Nei giorni scorsi ne è stata attivata una a Meano, in via delle Sugarine. Nei due stalli di sosta a disposizione la ricarica sarà gratuita fino al 30 luglio. Un’altra colonnina è stata attivata invece in via. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Auto elettriche, ricarica gratis nelle nuove colonnine a Trento e Meano - I due punti di rifornimento sono in via Bettini e, nel sobborgo, in via delle Sugarine: la ricarica sarà gratuita fino al 6 agosto in città e fino al 30 luglio a Meano ... Riporta giornaletrentino.it