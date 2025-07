Di Gregorio cuore Juve | ha detto no a quella big di Premier League pur di restare a Torino! Il retroscena di calciomercato

di questi ultimi giorni. Michele Di Gregorio, portiere della Juventus, ha recentemente respinto l’interesse del Manchester City, che lo aveva inserito nella sua lista per sostituire il partente Ederson. Secondo quanto riportato questa mattina dall’edizione odierna di Tuttosport, l’estremo difensore ex Monza ha dato mandato ai suoi agenti di declinare l’offerta del club inglese, esprimendo la volontà di proseguire il suo percorso con la maglia bianconera. Di Gregorio è arrivato alla Juventus nel luglio 2024, in prestito dal Monza con obbligo di riscatto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Di Gregorio cuore Juve: ha detto no a quella big di Premier League pur di restare a Torino! Il retroscena di calciomercato

Real Madrid troppo più forte di una Juve che non ha risorse dalla panchina per provare a cambiare qualcosa. Si è visto tanto cuore e i giocatori hanno dato tutto. Non ho capito la sostituzione di Yildiz, tra i migliori. Ottimo Rugani. Monumentale Di Gregorio, che Vai su X

Emil #Audero has given his availability to return to #Juventus from #Como as Di Gregorio’s backup, if Mattia #Perin leaves #Juve this summer Via @NicoSchira Vai su Facebook

Di Gregorio, solo Juve: perché ha snobbato il City. Perin via: chi arriva - La Premier League sarà anche il campionato più bello e ricco del mondo, eppure non è ancora in grado di comprare tutto e tutti. Come scrive msn.com