Milano | donna di 45 anni violentata per 12 ore

Si erano lasciati dopo soli sei mesi di frequentazione, ma lui (con precedenti), non accettava questa decisione, così dopo innumerevoli chiamate alla quale la donna, in una prima fase aveva deciso di non rispondere, ma nella sera di domenica 13 luglio, l ’ex l’ha convinta ad incontrarlo per un’ultima volta.La donna, una quarantacinquenne di Milano, . L'IdentitĂ . 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Milano: donna di 45 anni violentata per 12 ore

